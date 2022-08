Mechelen in Beweging verzekert veiligheid Margaretatunnel: "Anders was de tunnel nooit opengegaan"

Oppositiepartij Vooruit stelde zich de vraag of de veiligheid van de tunnel in orde is en of de tunnel niet te vroeg is opengegaan. “Als niet alle veiligheidsaspecten in orde waren geweest, was die tunnel nooit opengegaan”, verzekert Van Camp. “De voorbije maanden was er een wekelijkse taskforce met alle veiligheids- en hulpdiensten, de aannemer en de projectverantwoordelijke. Samen hebben we een veiligheidschecklist gemaakt en afgevinkt. Dan pas is de tunnel opengegaan.” Dat gebeurde vorige maand.