Mysteries ontrafeld: Wat blijft er nog over van de "wereldtentoonstelling" uit 1907 in Sint-Truiden?

Er waren meer dan 500.000 bezoekers op de tentoonstelling van 1907. In juli kwam ook koning Leopold II een kijkje nemen, samen met zijn dochter. Een maand later kwam ook kroonprins Albert langs. Om dat bezoek in goede banen te leiden, is er een hele briefwisseling geweest die nu nog bewaard wordt in het provinciaal archief in Hasselt.