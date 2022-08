Nachtvlinder bruine granietuil voor het eerst gespot in Vlaanderen, in Smeermaas

Een vrijwilliger van Natuurpunt in Lanaken vond de nachtvlinder in zijn lichtval, waarmee hij 's nachts op zoek gaat naar nachtvlinders. "De kans is groot dat dit een zwervende vlinder was, en dat het dus bij eentje blijft", gaat Verachtert verder. "Want de soort is nog nooit eerder in Vlaanderen gezien, wel al in Wallonië, in de Oostkantons. Maar het is geen warmteminnende soort die verder oprukt door de klimaatverandering. Maar ook in Nederland bestaat er een populatie, in de Veluwe."