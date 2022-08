Nu ook onderzoek naar inmenging van Rudy Giuliani, ex-advocaat van Donald Trump, bij verkiezingen in Georgia in 2020

Nu zullen onderzoekers ook de acties van Giuliani met een vergrootglas bekijken, aldus VS-correspondent Björn Soenens. "Giuliani zou onder meer een drietal keer zijn langs geweest bij staatsparlementsleden om daar leugens te verkopen over koffers vol stemmen voor Biden die zouden aangesleept zijn, of over stemcomputers die geprogrammeerd waren om Biden meer stemmen te geven. Claims die later allemaal weerlegd werden."

"Het is niet de eerste keer dat Giuliani in nauwe schoentjes zit", zegt Soenens. "Eerder werd hij al geschrapt als advocaat in New York voor zijn "talloze valse en misleidende verklaringen over de resultaten van de presidentsverkiezingen in Georgia." Hij had geclaimd dat tienduizenden minderjarigen illegaal gestemd hadden, alhoewel een onderzoek van de staat Georgia het tegendeel had bewezen.

"Giuliani was ook een centrale figuur in het plan van Trump om valse kiesmannen uit verschillende swing states naar Washington DC te sturen om de bekrachtiging van het presidentschap van Biden tegen te houden."