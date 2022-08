Pelt lanceert nieuwe fietscampagne: "Opgevat als factchecker"

Met de campagne "Wees actief, shop sportief" wil de gemeente de inwoners ervan overtuigen om wat vaker de fiets te nemen voor korte afstanden, zoals boodschappen doen. In de eerste promovideo wordt het besparen op dure brandstof in de verf gezet. Maar ook het regenweer en het eindeloos zoeken naar een parkeerplaats worden aangehaald. "We hebben het opgevat als een soort factchecker", vertelt Nico Vanderkerkhof van de communicatiedienst. "Zoals het argument dat het veel regent. We hebben daar cijfers van de meteowing van Kleine Brogel bijgehaald, en dat klopt echt niet."