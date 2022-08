Perenpluk nu al bezig bij enkele Limburgse fruitboeren: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

"Wij zijn vorige week, op 12 augustus, gestart met de pluk. Dat heb ik nog nooit meegemaakt", meldt fruitboer Theo Billen uit Sint-Truiden. "Vorig jaar zijn we nog een week later gestart, maar enkele decennia geleden startte de perenpluk pas half september. Het is duidelijk dat het klimaat fel en snel aan het veranderen is."

"We zitten inderdaad met een extra vroege pluk", bevestigt fruitboer Bart Mathijs uit Herk-de-Stad. "Dat komt vooral door de zachte winter en de bloesems die er heel vroeg waren. Maar elk jaar is er rond deze periode meer kans op een hagelbui of onweer, dus we starten ook uit voorzorg ietsje vroeger met de pluk."