Al 14 wagens in beslag genomen in strijd tegen knalpotterreur in Gent: "Gaan ook samenzitten met misnoegde omwonenden" 

In Gent zijn sinds vorige zomer 14 wagens in beslag genomen van zogenaamde patsers. Dat zijn chauffeurs die vaak snel optrekken of luide muziek spelen. Toch blijft het probleem bestaan. Bewoners roepen via een petitie op sociale media op tot een doortastender aanpak. En daar heeft Gents burgemeester Matthias De Clercq oren naar: "Ik ga de initiatiefnemers zeker uitnodigen voor een gesprek, want dit moet stoppen"