Jeugdparket Brussel gaat leefomstandigheden onderzoeken van ouders die kinderen achterlieten in Plopsaqua

Iets later doken de ouders, een koppel van 21 en 24 jaar, op. Zij hadden de kinderen aan de kant gelaten, terwijl ze waren gaan zwemmen. Toen ze erbij kwamen, zijn ze meegegaan met de kinderen naar het ziekenhuis. Volgens het parket van Luik zouden ze verzekerd hebben dat ze de kinderen in het oog hadden gehouden. In het ziekenhuis bleek dat de kinderen niet in levensgevaar waren.