Opmerkelijk proefproject tegen de processierups: lokstoffen in bomen schieten met paintballgeweer

Ook bij ons wordt het project met interesse gevolgd. Al betekent dat niet meteen dat je onder de Vlaamse eiken snel paintballgeweren zult zien verschijnen. "In verhouding tot het aantal rupsen dat we nu maar hebben, is het bij ons voorlopig niet economisch of efficiënt", legt Crevecoeur uit. "Misschien als we over een paar jaar een grote plaag hebben wel."