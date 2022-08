Leuvenaar Bert Longin behaalt recordaantal overwinningen in 24-uur van Zolder: "Ik voel me gelukkig, nederig en dankbaar"

Tijdens de 24-uren-race lossen vijf piloten van één team elkaar af. Bert Longin is 56 jaar, en deed voor de 24ste keer mee. "Het was een heel zware editie door de hittegolf", zegt Longin. "De druk was hoog om te winnnen en het record te rijden."

Toch won de Leuvenaar voor de zevende keer. “Iedereen heeft hard gewerkt en het plan tot op de letter gevolgd”, zegt Longin. “In die opdracht slagen leverde wel wat druk op, zeker in de aanvangsfase van de wedstrijd. Maar de combinatie auto-rijders-team werkte perfect, en dat ook 24 uur lang. Ik voel me gelukkig, nederig en dankbaar.”