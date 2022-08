Rallypiloot Thierry Neuville bezoekt in Langemark eerste supporterscafé van Vlaanderen: "Heel veel handtekeningen gezet"

Neuville en Wydaeghe kwamen maandag zelf de schilderijen bewonderen. "Neuville was heel gemoedelijk", laat Decaestecker weten. "De supporters waren heel tevreden, want hij heeft veel handtekeningen gezet. Een Fransman kwam zelfs van bijna 700 kilometer ver. Het is een primeur voor mijn café dat zo’n wereldvedette ons komt bezoeken. We kijken nu nog meer uit naar de rally van Ieper."

De rally begint donderdag. Het wordt een compact parcours met de Kemmelberg als decor voor de Powerstage.