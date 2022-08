Zoogdieren krijgen meer ruimte in Vlaamse dierenparken, Antwerpse parken vol vertrouwen: "Wij halen meeste normen al"

In Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael menen ze dat de nieuwe normen weinig gevolgen zullen hebben voor hen. "Mensen die onze parken kennen, weten dat we continu evolueren en proberen te verbeteren" zegt woordvoerder Ilse Segers. "We moeten de finale versie van de minister nog bestuderen, maar wellicht zal er bij ons niet zo veel moeten veranderen. Wij hanteerden altijd al niet zomaar de minimumnormen, maar de best mogelijke normen van de Europese dierentuinorganisatie, die we ook mee hebben opgericht. Daar proberen we de beste leerling van de klas te zijn."

"We hebben ook een welzijnswetenschapper in dienst", gaat Segers voort. "Die bekijkt voortdurend of we het welzijn van dieren kunnen verbeteren. Dat is onze referentie. Wij willen ook niet wachten op nieuwe wetten. Met alle kennis die we hebben - en we hebben veel experts in huis - willen wij pro-actief al veranderingen doorvoeren die de dieren ten goede komen."