Nu 1 september start, kan schoolfactuur kopzorgen baren: welke kosten mag de school aanrekenen?

Als je het niet eens bent met bepaalde kosten op je schoolfactuur of je vindt de factuur niet transparant, dan kan je een gesprek aanvragen op school. Je kan je bezorgdheden ook delen met de oudervertegenwoordiger in de schoolraad. Want in de schoolraad worden alle schoolkosten besproken. Als jullie binnen de school geen oplossing vinden, dan kan je met vragen of klachten terecht bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.