Herentals gaat strenger optreden tegen foutparkeerders en kondigt dat aan met... bananen

De banaan werd bedacht met Bert en Ernie uit de kinderserie Sesamstraat in achterhoofd ("Ernie, er zit een banaan in je oor!"). Ook de Belgische kunstschilder René Magritte was niet ver weg. "'Ceci n'est pas une pipe' werd 'dit is geen parkeerboete'. Het is een waarschuwing", legt Brandwijk uit.

Tot nu toe werden foutparkeerders amper beboet in Herentals. "Iedereen weet dat er weinig gecontroleerd werd. De politie heeft er te weinig volk voor. We gaan het nu zelf in handen nemen door GAS-boetes uit te delen. We gaan mensen ook duidelijk maken dat ze om lang te parkeren best de gratis plaatsen innemen aan bijvoorbeeld de Augustijnenlaan of de Belgiëlaan. De Grote Markt dient om kort te parkeren. Op die manier kunnen we veel parkeerplaatsen vrijmaken voor de klanten van de lokale handelaars."