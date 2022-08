Bliksem veroorzaakt brand in Ichtegem: twee gezinswoningen onbewoonbaar

Even voor 17 uur trok een kort maar hevig onweer over de regio. Dat ging gepaard met enkele stortbuien en meerdere bliksemontladingen in korte tijd. Het onweer was snel over, maar zowel in de Moerdijkstraat in Ichtegem als in de Leffingestraat in Zevekote werden huizen getroffen door de bliksem. In Zevekote is de schade beperkt, maar in Ichtegem zijn twee woningen onbewoonbaar verklaard.