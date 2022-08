Man van 34 opgepakt na verdacht overlijden op De Coninckplein in Antwerpen

De politie heeft een man van 34 opgepakt, nadat een man is gestorven op het De Coninckplein in Antwerpen. Het slachtoffer was neergestoken. Het gaat om een man van 46 van Surinaamse afkomst, uit Lier. Eerder waren er ook al schoten gehoord in een straat in de buurt. Het parket voert een onderzoek naar moord.