Straten en metrostation ondergelopen in Parijs na hevige onweersbuien

Hevige onweersbuien hebben vanavond wateroverlast veroorzaakt in de Franse hoofdstad Parijs. De felle regen ging gepaard met krachtige windstoten. Aan de top van de Eiffeltoren werden rukwinden tot 104 kilometer per uur gemeten. Naast verschillende straten, is ook een metrostation onder water gelopen. Minstens zeven metrostations zijn afgesloten. In ons land worden vanavond en morgen (onweers)buien voorspeld die lokaal hevig kunnen zijn.