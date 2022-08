Warm met lokaal kans op (onweers)buien, wisselvallig weer houdt nog minstens tot donderdag aan

Aan zee en in de Ardennen koelt het een beetje af, maar in het centrum van het land voorspelt het KMI ook de komende dagen nog maxima boven 25 graden. De hittegolf houdt daar voorlopig dus nog aan. In Vlaanderen geldt overal behalve aan de kust code geel voor hitte, in Wallonië geldt die enkel in Henegouwen en Waals-Brabant. Ook in Brussel geldt code geel.