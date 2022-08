West-Vlaamse dierenparken tevreden over nieuwe regels voor zoogdieren: "Maar impact op verblijven is nog onduidelijk"

"Mochten we binnenverblijven moeten aanpassen, dus gebouwen vergroten, dan zou dat voor onze vereniging een grote kost zijn", gaat Ackaert verder. "Gelukkig gaan die nieuwe regels pas in vanaf 2029, dus we hebben wel nog wat tijd. Maar we zijn ook wat bezorgd. Hopelijk kunnen we alle dieren houden. Ik hoop dat we de precieze regels snel krijgen."