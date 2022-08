Winkelcentrum Docks in Brussel lokt recordaantal bezoekers in juli

De openingsdag van de koopjes bleek ook zeer populair dit jaar: 34.950 bezoekers op een vrijdag, tegenover 26.438 bezoekers vorig jaar op een donderdag, een stijging van 32%. Opvallend in de cijfers is ook het stijgend aantal bezoekers dat op een woensdag naar Docks afzakt: de helft meer in vergelijking met vorig jaar. Gemiddeld steeg het aantal doordeweekse bezoekers met een kwart tegenover 2021.