Van koala's tot tijgers, alle zoogdieren moeten vanaf 2029 meer plaats krijgen in Vlaamse dierentuinen

"Er is nog geen officiële lijst van wat allemaal moet gebeuren", zegt Karel Ackaert van dierentuin De Zonnegloed in Vleteren. "Onze verblijven zijn sowieso al zeer ruim gebouwd geweest, dus ik weet niet of we veel moeten aanpassen, maar dat weten we gewoon nog niet. We weten dus ook niet wat haalbaar is. Als we echt gebouwen zullen moeten aanpassen, staat ons een grote uitdaging te wachten. We hebben al een mail gestuurd naar het kabinet om de volledige lijst met regels zo snel mogelijk te krijgen, maar momenteel is het bang afwachten."