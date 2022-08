Supporters KRC Genk dolblij met terugkeer Ally Samatta: "Hier hoort hij thuis!"

Honderden supporters van KRC Genk trokken gisteren naar de training van hun club om de terugkeer van Ally Samatta te vieren. Want de goedlachse Tanzaniaan speelt opnieuw bij KRC Genk. En dat dat goed nieuws is, was gisteren duidelijk te merken aan de vele blije gezichten bij de supporters. Maar ook Samatta zelf was blij. Aan alles was duidelijk te merken dat hij zich als een vis in het water voelde op het Genkse trainingsveld.