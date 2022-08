Steeds meer vissers nemen afval vanuit zee mee naar land: "Vorig jaar 67 ton afval uit zee gehaald"

De Rederscentrale in Zeebrugge nodigde woensdagmiddag alle vissers en rederijen uit die deelnamen aan "Fishing for Litter", het project dat vissers aanzet om het zwerfvuil die in de visnetten belandt mee te nemen en niet over boord te gooien. De Oostendse band Preuteleute zorgde voor de sfeer, in aanwezigheid van de minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open VLD).