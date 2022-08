Binnenkijken bij een modeontwerper, vioolbouwer of stadsbrouwer? Het kan tijdens het "stiel-weekend" in Genk

Een van de deelnemende ambachtslui is Goele Swenters. Zij is de oprichtster van Maison GMG in de Genkse Molenstraat, een haute couture atelier waar ze kleding op maat maken met kwalitatieve stoffen. "We doen alles met de hand", vertelt ze. "We maken de patronen en knippen de stoffen zelf. Het voordeel van handwerk op maat is dat het natuurlijk goed past en daardoor comfortabeler is om te dragen, maar ook dat de afwerking kwalitatief en hoogwaardig is. De kleding gaat ook langer mee."