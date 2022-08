Vijf hectare jonge, stervende bomen in Mol maken plaats voor duurzamer bos: "Meerwaarde voor de wandelaars"

Vijf hectare dennenbomen van amper dertig jaar oud wordt gekapt in het bos aan de Abdij van Postel in Mol. “Dat komt door een beheerachterstand”, zegt Werner De Kinderen, boswachter van het Agentschap Natuur & Bos in Postel. “De bomen staan te dicht bij elkaar en daardoor raken ze verzwakt. De droogte van de afgelopen jaren zorgde ook voor veel stress bij die bomen. Daardoor zijn ze vatbaarder voor aantastingen en een schimmel heeft daar nu van geprofiteerd. Drie vierde van de bomen zijn stervende of dood.”