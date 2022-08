Bosbranden vernielen elk jaar 3 miljoen hectare méér bos (ofwel de oppervlakte van België) dan 20 jaar geleden

2021 was voorlopig het op één na meest rampzalige in 20 jaar tijd voor bosbranden wereldwijd. 9,26 miljoen hectare bos werd vernield door bosbranden. Twintig jaar eerder, in 2001, was dat nog 2,52 miljoen hectare. Gemiddeld verwoesten bosbranden nu elk jaar zo'n 3 miljoen hectare meer bos dan 20 jaar geleden. Een verdubbeling.