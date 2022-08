Brandweerposten Gavere, Zelzate en Lievegem zoeken vrijwilligers: "Ze moeten binnen de 4 minuten in de kazerne staan"

Brandweerzone Centrum is dringend op zoek naar vrijwillige brandweermannen en -vrouwen. In totaal zoekt de zone nog een 60-tal vrijwilligers. Vooral voor de regio's Zelzate, Gavere en Zomergem is er een tekort. "De vrijwilligers moeten in de directe omgeving van een brandweerkazerne wonen en dat maakt het moeilijk om nieuwe, jonge mensen te vinden", zegt kapitein Hillert Bingé.