Wereldwijd meer dan 35.000 gevallen van apenpokken, 624 bevestigde besmettingen in ons land: "Piek lijkt bereikt"

In België zijn volgens cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano tot dinsdag 624 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Het gaat om 336 gevallen in Vlaanderen (54 procent), 223 in Brussel (36 procent) en 65 in Wallonië (10 procent). Vorige week waren dat nog 546 gevallen, de week voordien ging het om 482 bevestigde besmettingen.

"De piek lijkt bereikt", zegt Koen Blot van Sciensano voorzichtig. "Het aantal nieuwe gevallen lijkt te stabiliseren met ongeveer 75 nieuwe besmettingen per week. Op internationaal niveau lijkt een gelijkaardige evolutie aan de gang, in een aantal landen zien we zelfs een afname. We moeten goed in de gaten houden hoe dat zal evolueren."

Zo goed als alle patiënten in ons land (96 procent) vertoonden huidletsels. Ongeveer 66 procent had ook algemene symptomen zoals koorts en onwel zijn. 34 procent had opgezwollen lymfeklieren. 29 personen werden al gehospitaliseerd, maar niemand van hen kwam op een afdeling intensieve zorg terecht. Er zijn in ons land geen sterfgevallen gemeld.

Volgens Blot is er geen grote verandering in de manier waarop het virus wordt overgedragen: "In 93 procent van de gevallen gebeurt het bij seksueel contact, zo goed als altijd tussen mannen. Wel vindt de overdracht de laatste weken vooral in de privésfeer plaats, waar het in het begin vooral gebeurde na seksueel contact tussen mensen die elkaar ontmoetten op evenementen."