Nieuw circulatieplan in Brussel: man naar ziekenhuis nadat paaltje auto heeft doorboord

Door de klap gingen de airbags van zijn wagen af, wat een grote impact teweegbracht. "Mijn armen zijn verbrand, mijn been ligt open met snijwonden, mijn bril is stuk en mijn borstkas is ingedrukt”, vertelt Marnix, die met een hybride wagen rijdt. “Als die paal achteraan in de batterij was terechtgekomen, was mijn wagen gewoon ontploft. Ik begrijp echt niet hoe dit is kunnen gebeuren.”