Cursus zelfverdediging voor kotstudenten in Roeselare: "Combinatie van preventie en fysieke afweertechnieken"

In eerste instantie willen we situaties gaan voorkomen, dus preventief werken", legt Devolder uit. "Je beste wapen is wat in je bovenkamer zit. Veel studenten weten bijvoorbeeld niet dat hun geliefde smartphone een noodknop heeft. Wij integreren het gebruik daarvan ook in onze lessen. Daarnaast stimuleren we sociale controle en bewustzijn van de omgeving."