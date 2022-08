Dendermondse Pop-up-weggeefwinkel helpt mensen in armoede met gratis schoolmateriaal

Dat de nood hoog is mag blijken aan de drukte in de weggeefwinkel. Op de eerste ochtend kwamen al meer dan 200 mensen over de vloer en werden er al 3.000 stuks uitgedeeld. “We hadden gedacht dat we zouden toekomen met ons materiaal”, zegt Lies Knapen, “maar we weten nu al dat we tekort zullen komen. We zijn nu volop aan het kijken hoe we aan meer materiaal kunnen geraken”.