Douane onderschept 35,83 ton cocaïne in half jaar tijd in Antwerpse haven

Tijdens de eerste jaarhelft is niet alleen 35,83 ton cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven, maar ook zo'n 28 ton in de havens van herkomst in Centraal- en Zuid-Amerika. "De cijfers van vandaag maken duidelijk in die strijd moeten blijven investeren", zegt Van Peteghem in "De ochtend", op Radio 1.