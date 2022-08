Eerste Pukkelpop zonder boer Fons, de grootste en oudste supporter van Pukkelpop

De boerderij van Fons Steegmans stond vlak bij de Pukkelpopweide. En tijdens de opbouw en het festival zelf hield Fons alles nauwgezet in de gaten, vanuit zijn "kot", een schuilhuisje aan de rand van het festivalterrein. Begin dit jaar is Fons overleden, maar het "kot" staat er wel nog. Want volgens Patrick Breugelmans van de organisatie is dat het kloppend hart van Pukkelpop. "Dit is het enige op Pukkelpop dat al die jaren zijn vaste plaats heeft gehouden. En als we hier starten met de opbouw, dan is dit ons kantoor. En Fons zat hier dan ook meestal."