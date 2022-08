Kans op elektriciteitstekort in Frankrijk is groot: "Gecontroleerde black-outs zijn niet uitgesloten"

“Vanochtend gingen de prijzen naar 1.200 tot 2.200 euro per megawattuur (MWh) voor variabele elektriciteit”, weet Joannnes Laveyne, onderzoeker aan het elektrisch energielaboratorium aan de Universiteit Gent. “Dan valt het in ons land – en in Duitsland – ‘nog mee’: hier liggen de prijzen tussen de 500 en 600 euro per MWh. Ter vergelijking: voor de energiecrisis bedroeg een normale prijs zo’n 40 euro per MWh.”