Gentse sociale woonmaatschappij wil gronden NMBS onteigenen: "Willen faire prijs betalen, tegen opbod kunnen we niet op"

"Vergelijk het met de Arsenaalsite iets verderop. Daar was de instelprijs 30 miljoen euro, uiteindelijk is de site verkocht voor meer dan 60 miljoen", zegt Marc Heughebaert van WoninGent. "We willen gerust een faire prijs betalen voor deze gronden aan de Hundelgemsesteenweg, maar we kunnen niet meegaan in een opbodstrijd."