Antwerpse burgemeester Bart De Wever sluit drie handelszaken die gelinkt zijn aan aanslagen 

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft beslist om Poke Bowl Place, Bens Cars en eethuis Stacks Pancakes te sluiten. "In de drie handelszaken vonden de laatste weken enkele incidenten plaats", meldt het kabinet van De Wever. In het eethuis Stacks Pancakes in de Volkstraat op het Zuid was er twee weken geleden nog een ontploffing. Twee van de drie zaken zijn van een familie in Borgerhout, van wie enkele leden bekend staan als drugshandelaars.