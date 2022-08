Hangjongeren zorgen voor overlast in Aalst: "Als je reageert, krijgt je een dreun"

De burgemeester van Aalst, Christoph D'Haese (N-VA), erkent dat er een probleem is aan het Hoveniersplein. "We hebben al gesprekken gevoerd met de buurtbewoners en overlegd met de wijkpolitie en de maatschappelijk werkers in de buurt om de overlast te beperken, want het wordt onaanvaardbaar. Buurtbewoners moeten daar veilig kunnen bewegen. Ze mogen geen schrik hebben om buiten te komen en aangeklampt te worden."