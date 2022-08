Historische bussen krijgen onderdak in Lochristi: "Moesten weg van brokkelviaduct door vallende stenen"

"Via haar erfgoedkoepel mogen we de historische tram- en busstelplaats van De Lijn in Lochristi gebruiken. Wij onderhouden de ruimte en in ruil mogen we daar onze bussen stallen en bezoekers ontvangen."

Zondag waren twee van de bussen nog te zien op de Oldtimerparade in Heusden. Nu zaterdag kan je ze tijdens een opendeurdag gaan bekijken in de oude stelplaats in Lochristi.