Jongeren die over omheining De Ster in Sint-Niklaas klimmen, veroorzaken overlast bij buren

In Sint-Niklaas willen de buren van recreatiedomein De Ster dat er iets gebeurt tegen de zogenaamde inklimmers. Dat zijn jongeren die geen ticket of identiteitskaart bij zich hebben. Ze klimmen dan over de omheining en daarvoor passeren ze eerst door de tuin van enkele omwonenden. "Het gaat om een groot domein, dus we kunnen niet elke meter in de gaten houden", zegt politiecommissaris Els De Ridder.