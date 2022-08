Instrumenten van Liedekerkse coverband gestolen in Spanje

Coverband Midlive stond voor een onaangename verrassing toen hun bestelwagen vol instrumenten en andere waardevolle spullen werd leeggehaald aan hun hotel in Spanje.

De diefstal gebeurde op ongeveer drie kwartier, toen de band de laadruimte even had laten openstaan. Toen de band naar de bestelwagen terugkeerde, waren alle spullen verdwenen. Manager Hans Jünger was zich van geen kwaad bewust: "Het is een rustige plaats, en toch is het hier kunnen gebeuren."