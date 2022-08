"Israël pleegde al 50 Holocausts": Palestijnse president Abbas oogst kritiek en trekt Duitse bondskanselier mee

De uitspraken van Abbas worden veroordeeld, zowel in Duitsland als in Israël. De Holocaust is het doelbewust uitmoorden van zo'n 6 miljoen Joden door nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de reactie van Scholz - of het ontbreken van een reactie - leidt tot striemende kritiek. Het internationaal Auschwitz Comité zei: "Het is verbazingwekkend en vreemd dat de Duitse kant niet op de provocatie van Abbas was voorbereid en diens uitlatingen over de Holocaust onweersproken bleven."

Ook de kranten in Duitsland waren vernietigend voor Scholz' zwijgen. Vandaag volgde dan toch een reactie via Twitter.