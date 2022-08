Jaarlijkse Gordel laat mensen voor het eerst kennismaken met veldrijden

Zoals bij de vorige twee edities wordt er voor elke geregistreerde deelnemer een boom geplant in de Vlaamse Rand. Dat heeft al ruim 23.500 nieuwe bomen opgeleverd.



"Vroeger wilden we het groene karakter van de Vlaamse Rand gewoon behouden, maar nu willen we die echt versterken. De bedoeling is om in totaal 200.000 extra bomen aan te planten", zegt Weyts.

De Gordel vindt dit jaar plaats op zondag 4 september.