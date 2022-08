Al vierde waterlek in Ham op korte tijd

Het is al de vierde keer op korte tijd dat er een waterlek is in Ham. Deze keer was dat aan het Heldenplein, waardoor bewoners er zonder water zaten. Maar het lek werd vrij snel gedicht door De Watergroep. "Alle omwonenden zouden nu terug water moeten hebben", zegt burgemeester Marc Heselmans (CD&V). "We hebben na de eerste lekken standpijpen in gebruik genomen zodat mensen daar indien nodig nog water konden gaan halen. We laten ze nu nog staan omdat we ze ook gebruiken om te spoelen." Het is mogelijk dat het water nog een witte kleur heeft omdat er nog zuurstof in het water zit, maar dat kan geen kwaad.