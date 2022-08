Kringloopwinkel Okazi richt pop-upwinkels in op campings Pukkelpop

"We zijn heel blij dat we na twee jaar opnieuw onze pop-upwinkels kunnen opendoen op Pukkelpop", vertelt Heidi Pex van Kringloopwinkel Okazi, terwijl zij en enkele medewerkers de winkel op Camping Relax volop aan het inrichten zijn. De andere winkel, die op Camping Chill, is daarna aan de beurt en beide winkels moeten tegen morgen klaar zijn. "De eerste nacht zijn we de hele nacht open, tot zes uur 's ochtends."

In de winkels kunnen festivalgangers tegen een zachte prijs een heleboel tweedehandsspullen kopen. "Kampeerders kunnen hier terecht voor allerlei kampeermateriaal, dus eigenlijk hoeven ze niets mee te brengen. Hier liggen heel wat kampeerspullen die na de editie van twee jaar geleden zijn achtergelaten op de camping en die nog perfect in orde zijn", vertelt Pex. "Daarnaast verhuurt Pukkelpop een heleboel tenten op een andere camping, en die tenten van twee jaar geleden verkopen we hier ook."