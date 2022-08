Alle Lourdesgrotten in Limburg gebundeld in boek: "Mariabeeld meegenomen op de trein, in eerste klasse"

Lambert Bijnens uit Dorne in Maaseik heeft de voorbije jaren alle Lourdesgrotten in Belgisch en Nederlands Limburg bezocht en in kaart gebracht. Het resultaat is een boek van 200 pagina's geworden, met 116 grotten en kapellen. Maar de grot van Dorne vindt Lambert toch een van de mooiste, want die heeft zijn vader nog mee uit de grond gestampt.