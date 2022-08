Man raast aan 112 km/u door tunnel op e-step tijdens Roller Bike Parade in Brussel

Op de beelden is te zien hoe de bestuurder van een e-step aan hoge snelheid de andere deelnemers van de Roller Bike Parade voorbijsnelt. De snelheidsmeter van zijn tweewieler geeft daarbij snelheden tot 112 km/u per aan. De maximumsnelheid voor een elektrische step bedraagt 25 km/u. Op het einde van de video wordt de bestuurder tegengehouden door een politiepatrouille die de weg verspert bij het uitkomen van de tunnel. Alleen werd er toen geen proces-verbaal opgesteld.

“Het ging om een patrouille van onze verkeersdienst”, meldt een woordvoerder van de politiezone Brussel West. “Op het moment van de controle konden onze mensen echter geen verkeersinbreuk meer vaststellen. Er werd dus geen proces-verbaal opgesteld. We hebben de beelden intussen zien circuleren op het internet. We gaan nu bekijken of we alsnog een proces-verbaal kunnen opstellen."