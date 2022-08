Juridische strijd in de Verenigde Staten: wie is de echte "Queen of Christmas"?

"All I want for Christmas" heeft Mariah Carey bepaald geen windeieren gelegd. Wereldwijd is het met ongeveer 16 miljoen exemplaren een van de meest verkochte (fysieke) singles, het bracht al tientallen miljoenen dollars aan royalties op. En Mariah Carey blijft het succes elk jaar opnieuw handig verzilveren (of uitmelken, afhankelijk van hoe je het bekijkt) door het lied bijvoorbeeld opnieuw op te nemen, er tournees rond op te bouwen, een prentenboek in het thema uit brengen...

De titel "Queen of Christmas" is haar symbolische handelsmerk, maar de zangeres is van plan dat ook tot een echt juridisch handelsmerk te maken. Vorig jaar in maart heeft Carey een officiële aanvraag ingediend, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Er is ook nog geen uitspraak. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, betekent dat dat Carey de enige is die de titel "Queen of Christmas" officieel mag gebruiken. En dat is niet naar de zin van andere artiesten.