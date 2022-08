Studente uit Keerbergen geraakt door kogel in de nek terwijl ze in de tuin studeert

De studente van 23 was alleen thuis en zat in de tuin te studeren voor haar tweede zit. Plots hoorde ze een vreemd geluid en voelde ze een steek in haar nek. Ze zakte onderuit en kon aanvankelijk amper nog bewegen. Daarna is ze op eigen kracht naar haar huisarts gefietst. "Ze is dan in eerste instantie naar haar huisarts gegaan, maar die kon niets vinden. Na aanhoudende klachten is het meisje enkele dagen later naar het ziekenhuis gegaan. Daar bleek na een scan dat er een projectiel in haar nek zat", vertelt Julie Plevoets van het Leuvense parket. Er was een operatie van vijf uren nodig om alle stukjes van de kogel te verwijderen.