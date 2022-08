Muziekschool Tchaikovsky wil geen band meer met Rusland en verandert van naam

Geen Russische muziek meer in de school die voortaan "Brussels International Music Academy" heet. Noch in de lessen, noch tijdens de festivals, de wedstrijden of masterclasses . Ook Russische muzikanten zijn niet langer welkom om deel te nemen aan de internationale projecten die de muziekschool organiseert. “Ik weet dat mijn acties een kleine druppel in een oceaan zijn", schrijft Nataliya, “maar ze zijn ook belangrijk.”