Na talkshows met James Cooke: Gert Verhulst presenteert live dagelijkse actuashow, vóór "De allerslimste mens"

"We hadden bij Play4 geen actuaprogramma waarmee we konden inspelen op wat er gebeurde in de wereld, en dat begon een erg groot gemis te worden", vertelt Play4-programmadirecteur Annick Bongers aan VRT NWS.

"Die leemte gaan we nu proberen opvullen. Gert Verhulst zal het trouwens over een andere boeg gooien dan in eerdere talkshows. Hij had zelf goesting om langere en meer diepgaande gesprekken te voeren. En tegelijk voelt Gert perfect aan wat er leeft in Vlaanderen, en welke vragen een kijker zich stelt. Vragen die hij in "De Tafel van Vier" effectief zal stellen."